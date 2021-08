Sonia Abrão critica Globo por não renovar contrato com Tarcísio Meira e Glória Menezes - Reprodução/RedeTV!

Sonia Abrão critica Globo por não renovar contrato com Tarcísio Meira e Glória MenezesReprodução/RedeTV!

Publicado 12/08/2021 17:28 | Atualizado 12/08/2021 17:28

Rio - Sonia Abrão não poupou a Rede Globo ao criticar a emissora por não ter renovado o contrato com Tarcísio Meira e Glória Menezes no ano passado. Durante o "A Tarde é Sua" desta quinta-feira (12), a apresentadora chegou a dizer que o ator, que morreu vítima da covid-19 , guardava "mágoa" do canal.