Publicado 12/08/2021 21:14 | Atualizado 12/08/2021 21:15

Em entrevista ao "Hoje em Dia", Claudinho Matos se mostrou indignado com a sua eliminação do "Ilha Record". Na atração, o empresário ainda reclamou da dinâmica de votos do programa.

"Eu não curti nem um pouco a maneira como eu fui eliminado, eu não tive chance de mostrar que eu merecia estar na casa. Eu vi pessoas com medo, votando para me tirar a qualquer custo, e agora tô indo para um exílio, não sei como é que vai ser", reclamou ele.

Na quarta-feira, durante a votação, o Guardião decretou que os dois mais votados da casa (Claudinho e Thomaz Costa) participariam de uma nova votação contra Negão da BL. O empresário saiu com cinco votos.