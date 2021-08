Dany Bananinha - Reprodução

Dany BananinhaReprodução

Publicado 18/08/2021 21:44 | Atualizado 18/08/2021 21:46

Dany Bananinha fez uma publicação nas redes sociais comemorando os 21 anos de "Caldeirão do Huck". Em um post no Instagram, a assistente de palco compartilhou diversas fotos dos bastidores da atração e relembrou a trajetória no programa. Na legenda, Dany optou por um tom de despedida. Na terça-feira, Luciano Huck gravou o último programa antes da ida para as tardes de domingo. A partir de 5 de setembro, ele assume o "Domingão".

"Sinto uma gratidão que não cabe no peito, sinto muito orgulho de ter feito parte da história e dessa família. Guardo muito carinho e uma gratidão eterna e desejo muita felicidade. Obrigada ao público que sempre me acompanhou no caldeirão e sempre torceu por mim", disse.

"Agora vou pro domingo levar minha alegria. Vamos. Obrigada a toda equipe por tudo e em especial ao Luciano Huck por eu estar a tantos anos ao seu lado no palco. Obrigada pela confiança, pela oportunidade de estar aprendendo e crescendo. Te admiro e te respeito muito!", escreveu Dany.

