Publicado 21/08/2021 07:00 | Atualizado 21/08/2021 10:14

Rio – Após passar quatro anos se dedicando à família, Ticiana Villas Boas está de volta à TV com um reality que conhece bem: o “Duelo de Mães”. Mas, desta vez, a competição de culinária entre mães está com novo formato e será exibida pela Band. Prestes a dar à luz a uma menina, a apresentadora conta como foi encarar o desafio de gravar grávida e durante a pandemia da covid-19.

“Foi algo que eu quis porque a Band me deu a possibilidade de começar a gravar depois que a bebê nascesse. Mas a área de produções audiovisuais foi muito abalada na pandemia, então, tive a possibilidade de poder gerar empregos e isso me motivou a entrar de cabeça mesmo grávida. Fiz questão de ter todos os cuidados recomendados pela OMS e todos eram testados, até os convidados. Confesso que foi cansativo na reta final já que gravamos 13 episódios em 27 dias, mas o resultado é gratificante”, diz ela.

Ticiana revela que não costuma assistir a todos os formatos de reality, mas os ligados à culinária são os seus favoritos. “Comida é algo que reúne a família na cozinha e agora com os realities do segmento, também reúne em volta da TV”, reflete ela, que está feliz de voltar à telinha da Band, emissora que a projetou nacionalmente, como apresentadora e produtora.

“Retornar à Band é maravilhoso, uma casa que saí com as portas abertas e que volto com todo amor no coração. É uma emissora que acolhe, cuida e que são grandes parceiros... E estamos produzindo o ‘Duelo de Mães’ pela minha produtora de conteúdo audiovisual, a Kinok. Para mim, tem sido um processo gratificante, pois pude escolher cada pessoa que iria trabalhar nesse projeto. Tenho muito carinho por esse formato que criei. Me realiza de várias formas”, conta.

Terceira temporada

Diferente das duas temporadas exibidas pelo SBT, a competição passa a ser feita entre mães de famosos e os próprios filhos também colocam a mão na massa, como Karina Bacchi, Cesar Minnotti, Daiane dos Santos, banda Melim, Tierry e Negra Li. Outra novidade é que depois desta temporada, o reality voltará à grade da Band como programa fixo em 2022. A apresentadora conta o que o público pode esperar “muita diversão, risadas e receitas de família”.

“Nesta temporada, estamos com o programa mais afinado que nunca e, além de plateia, agora, os famosos também cozinham, ou seja, muitos deles que não têm prática nenhuma proporcionaram momentos hilários. Já outros, que nunca tinham sequer entrado numa cozinha, se descobriram ótimos cozinheiros. Também teremos música quando o convidado for do segmento”, revela ela, que ainda dá um spoiler aos leitores do DIA.

“Houve várias situações hilárias. Uma que foi muito engraçada foi a participação do Bruno, da dupla com o Marrone. Ele tinha que fazer um prato que nunca havia feito e foi uma operação de guerra. Posso te assegurar que não teve quem não desse risada no estúdio, tenho certeza que o pessoal de casa vai rir muito também”, garante.

Maternidade

A nova temporada já está toda gravada porque Ticiana está prestes a dar à luz sua primeira menininha, que só ganhará nome quando os papais olharem “o rostinho dela”, e a apresentadora não esconde a empolgação. “Ser mãe é maravilhoso e, agora, vou descobrir um novo mundo, que é ser mãe de menina. Estou bem empolgada e ansiosa para tê-la nos meus braços”, conta Ticiana, que já é mãe de Joesley Filho, de 6 anos, e Joaquim, de apenas 2.

Ticiana ainda fala sobre como pretende conciliar maternidade tripla, trabalho na TV e os negócios. Além da produtora, ela é sócia de uma loja de moveis de design brasileiro. “Nessa primeira temporada de gravações, confesso que não tive muito como separar, então, precisei contar com uma rede de apoio para realizar tudo. Deixei a loja sob os cuidados da minha sócia e os meus filhos, contei muito com a ajuda do pai e da nossa colaboradora que cuidaram e me mantiveram informada a todo tempo”, diz.

“Agora, estou só focada na família enquanto o programa estreia, mas volto em novembro (para gravar) e novamente vamos dar um jeito. Talvez montar um espaço para a bebê no camarim. Essa é a vida da mulher, tem que se dividir em várias para atender todas as demandas”, finaliza Ticiana.

