Dinei se emociona ao ser escolhido por Mirella para voltar para a vilaReprodução

Publicado 20/08/2021 07:48

Rio - O episódio desta quinta-feira do "Ilha Record" contou com uma prova de sobrevivência especial, que teve a participação de exploradores e exilados. Mirella Santos e Any Borges foram as vencedoras da disputa. Mirella teve a chance de voltar para a vila e escolheu Dinei para continuar no jogo junto com ela. "Tenho certeza que ninguém esperava por isso", disse Dinei, emocionado com a escolha da amiga.

Tudo começou quando os exilados Dinei, Claudinho, Lucas, Mirella e Negão da BL foram convocados para uma prova surpresa. "O guardião deu mais uma chance para vocês. Talvez a última", disse Sabrina Sato. Thomaz, Any e Nanah deixaram a vila para a prova de sobrevivência e encontraram os exilados no local. Eles, então, foram informados que o desafio seria em duplas.

No desafio, os participantes tinham que manter um reservatório com água. Eles usavam baldes para reposição enquanto a água escorria por uma canaleta. Mirella e Any levaram a melhor. Com isso, Any continuou na vila e Mirella ganhou o direito de voltar para lá.

"Eu gosto muito da Nanah, mas o Dinei está na caverna faz muito tempo. É ruim por lá", disse Mirella ao escolher Dinei para voltar para a vila.