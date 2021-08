Pedro Burgarelli e Kevinho - Divulgação/SBT

Publicado 20/08/2021 18:34

Rio - Kevinho realizou o sonho do ator mirim Pedro Burgarelli de conhecer o cantor ao participar do quadro "Crianças Curiosas", no "Programa Raul Gil" que vai ao ar na tarde deste sábado (21). Durante a atração, o funkeiro respondeu diversas perguntas de Pedro e seus amigos Alice, Heleninha e Biel.

O artista chegou a falar sobre seu namoro com a modelo Gabriela Versiani, anunciado em janeiro do ano passado. "Conheci ela no Rio de Janeiro. Fui fazer um show e encontrei ela. Estamos juntos há dois anos", relatou Kevinho. O cantor ainda revelou que já levou um tapa de uma fã ao responder uma pergunta sobre as loucuras que seus admiradores fazem.

Os entrevistadores mirins ainda receberam um conselho de Kevinho, que sempre sonhou com a carreira como cantor. O artista alertou as crianças para que nunca desistam de seus sonhos e acrescentou: "Sejam persistentes".

A entrevista com Kevinho no quadro "Crianças Curiosas" poderá ser vista neste sábado, durante o "Programa Raul Gil". Entre os entrevistadores, está Pedro Burgarelli, que atuou na novela "Gênesis", da RecordTV, e pode ser visto como Tutu na série original da Netflix "Cidade Invísivel".