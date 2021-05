MC Kevin e Kevinho Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 17/05/2021 18:47

Rio - Após a morte de MC Kevin ao cair da varanda de um hotel no Rio de Janeiro, o cantor Kevinho se pronunciou nas redes sociais sobre a confusão que tem sido feita com seu nome e o do amigo falecido. O artista ainda criticou internautas que divulgam informações falsas.

"Não é possível que eu vou ter que explicar que eu sou o 'KevinhO' e quem faleceu foi meu amigo MC Kevin, gente a internet tá aí pra isso, se informem antes de sair postando qualquer coisa por hype", pediu o cantor no Twitter. Mais cedo, Kevinho já havia publicado uma homenagem para o funkeiro em seu Instagram.

"Não dá pra acreditar que você se foi irmão, tão jovem, tão talentoso e tão amoroso com todos ao seu redor! Que Deus te receba de braços abertos, com muito amor e carinho, muito obrigado por todos os momentos e por tudo que vivemos nesses 7 anos de amizade", escreveu na postagem que reúnia fotos e vídeos dos artistas.

