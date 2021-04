Kavinho e namorada Reprodução do Instagram

Por O Dia

Publicado 01/04/2021 09:50 | Atualizado 01/04/2021 09:50

Pouco mais de um ano depois que Kevinho assumiu publicamente seu namoro com a influenciadora Gabriela Versiani, chegou ao fim o relacionamento dos dois. A informação foi confirmada à esta coluna por pessoas próximas ao funkeiro. E ao que tudo indica, o fim da relação não foi dos melhores. Gabriela e Kevinho não se seguem mais nas redes sociais e a morena ainda apagou as fotos que tinha com o ex. Eita!