Apesar do apoio, o cantor diz que o participante "errou feio" Reprodução

Por O Dia

Publicado 22/03/2021 02:34





“Vou dar minha opinião! Rodolffo é meu parceiro aqui fora e eu tenho certeza que ele não falou mal sobre o vestido e acho que realmente alguém lá dentro tem que passar essa visão para ele, para que ele aprenda e nunca mais brinque com isso, porque é realmente sério! Quero que ele fique”, declarou Kevinho. A publicação teve cerca de 2,6 mil comentários. O cantor Kevinho foi criticado após defender Rodolffo, participante do BBB21 e dupla com Israel, nas redes sociais. O sertanejo foi acusado de fazer comentários homofóbicos e machistas sobre o vestido que Fiuk usou na festa desta sábado (18) . As falas geraram a indicação dele ao paredão da semana pelo líder Gilberto. Ele enfrenta Carla Diaz e o filho de Fábio Jr.“Vou dar minha opinião! Rodolffo é meu parceiro aqui fora e eu tenho certeza que ele não falou mal sobre o vestido e acho que realmente alguém lá dentro tem que passar essa visão para ele, para que ele aprenda e nunca mais brinque com isso, porque é realmente sério! Quero que ele fique”, declarou Kevinho. A publicação teve cerca de 2,6 mil comentários.

Publicidade

Vou dar minha opinião! Rodolffo é meu parceiro aqui fora e eu tenho ctz que ele não falou por mal sobre o vestido e acho que realmente alguém lá dentro tem que passar essa visão pra ele pra que ele aprenda e nunca mais brinque com isso pq é realmente sério! Quero que ele fique. — Kevinho (@kevinho) March 22, 2021

“Tudo agora tem que passar a visão? Em pleno século XXI ele não sabe o que deve falar ou não?”, questionou um internauta. “Essa não é a primeira vez que o Rodolffo tem falas e comportamentos problemáticos, Kevinho”, lembrou outro. Alguns dos comentários tentaram justificar a atitude do brother, por ele ser do “interior”. O cantor é de Uruaçu, em Goiás.

Publicidade

Outros usuários também criticaram a decisão de Gilberto, por não ter conversado com o sertanejo antes. “Rodolffo mesmo já disse que se ele fizesse algo errado era pra corrigir ele. Não concordo com o Gil, era pra falar com ele”. “Ninguém ali foi pra ser professor de ninguém, cada um que arque com suas consequências e falas”, rebateu um comentário.



Depois dos diversos comentários, Kevinho fez uma nova publicação, reforçando sua opinião. “Eu não vou mudar minha opinião porque vocês não concordam! Eu acho que o Rodolffo tem que ficar, acho também que alguém tem que chegar nele e mostrar onde ele errou porque muito provável que pra ele não teve maldade, tem que aprender e não fazer mais”.

Apesar do apoio, o cantor diz que o participante “errou feio”. “Por isso alguém tem que passar essa visão para ele, para que ele aprenda e reconheça o erro e não faça mais”, concluiu ele.