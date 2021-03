Fiuk Reprodução

Por O Dia

Publicado 21/03/2021 10:22 | Atualizado 21/03/2021 10:22

Rio - Fiuk não gostou nada das brincadeiras de Rodolffo no último sábado, no 'BBB 21'. Enquanto se arrumava, o cantor se chateou ao receber comentários do bastião sobre seu cabelo e suas roupas. Fiuk, que já gostava de usar vestido antes de entrar na casa, se ofendeu com as observações de Rodolffo, que questionou a decisão da produção em mandar a peça de roupa tradicionalmente feminina para o rapaz.

Durante a madrugada, Fiuk desabafou com Gil sobre a situação e relembrou traumas antigos relacionados ao tema. "O que que tem a ver a minha roupa com o meu caráter? O que que tem a ver o que eu visto com quem eu sou? Chega, já deu. Já passei por isso no trabalho, já passei por isso em casa, já deu. Passar por isso aqui não dá. Eu já cheguei a questionar a minha sexualidade por conta dos comentários sobre como eu me vestia", disse.

Enquanto isso, sem saber, o cantor estava sendo alvo de mais comentários preconceituosos. Caio e Rodolffo estavam comentando sobre Sarah e Fiuk. Caio disse que Fiuk ficaria com Sarah, mas que não tem coragem suficiente para dar em cima e Rodolffo completou: "Sarah gosta de macho, moço. Outro tipo de homem". "Firme, que bate de frente", concordou Caio.

