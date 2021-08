Reexibição do primeiro capítulo de ’Verdades Secretas’ bomba na web - Reprodução

Reexibição do primeiro capítulo de ’Verdades Secretas’ bomba na webReprodução

Publicado 25/08/2021 08:01

Rio - A reexibição do primeiro episódio de "Verdades Secretas", na Globo, deu o que falar na madrugada desta quarta-feira. Os fãs ficaram empolgadíssimos de poder conferir novamente a história de Angel (Camila Queiroz), uma menina do interior que vai para a capital e acaba fazendo book rosa em uma agência de modelos.

Os atores Camila Queiroz, Agatha Moreira, Rainer Cadete e Filipe Hintze assistiram juntos ao primeiro capítulo. "Devidamente vacinados, felizes e emocionados com essa reestreia de Verdades Secretas", escreveu Rainer na legenda da foto que postou nas redes sociais. "Angel is back (Angel está de volta)", escreveu Camila Queiroz, protagonista da trama, no Twitter.