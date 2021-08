Sidney Magal foi o primeiro eliminado do The Masked Singer - Divulgação

Publicado 25/08/2021

Rio - Já imaginou ver de perto o Brigadeiro, o Girassol, o Unicórnio ou o Coqueiro? Até o dia 22 de outubro, a fantasia usada pelo famoso desmascarado no The Masked Singer Brasil estará em exposição na Central do Brasil. A atração ficará disponível às sextas, das 8h às 18h (o programa acontece nas terças-feiras à noite). Os figurinos ficarão disponíveis para fotos e os interessados em visitar o stand devem usar máscaras e respeitar o distanciamento marcado no chão.

"O programa está sendo um sucesso e aqueles que transitam pela Central do Brasil vão adorar ver as fantasias expostas. Os clientes vão se divertir com esta surpresa no caminho para a casa ou o trabalho", diz Ninah Shnaiderman, gerente de marketing da concessionária SuperVia, que opera os trens urbanos da Central do Brasil.

Apresentado por Ivete Sangalo, o reality show conta com um elenco de celebridades que se apresentam no palco completamente fantasiadas. Além do público, um grupo de quatro jurados avalia as performances e a cada semana um deles deixa o programa. O participante então revela a sua identidade no palco.