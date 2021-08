Xuxa - reprodução de vídeo

Publicado 25/08/2021 13:37

Rio - A apresentadora Xuxa Meneghel vai participar da estreia do novo "Domingão", que terá apresentação de Luciano Huck. A informação é da colunista Patrícia Kogut.

O "Domingão" do Huck vai estrear no dia 5 de setembro e Luciano Huck convidou Xuxa para o momento especial. A rainha dos baixinhos foi uma das responsáveis pela ida do apresentador para a Globo há 20 anos.

E as participações na antiga casa não param por aí. Xuxa também estará no "Se Joga", em entrevista para Fernanda Gentil, e no Fantástico, em uma conversa com Renata Capucci sobre redes sociais e as famosas cartas que Xuxa recebia de fãs.