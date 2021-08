Pyong e Antonela vão disputar uma vaga para permanecer na vila no Desafio de Sobrevivência - Reprodução

Publicado 26/08/2021 08:04 | Atualizado 26/08/2021 08:08

Rio - O episódio do "Ilha Record" desta quarta-feira foi marcado pelo começo do fim da dupla Pyong e Antonela. Os dois ficaram bem próximos durante o reality show e se tornaram aliados no jogo, mas vão ter que disputar a Prova de Sobrevivência e um deles irá para o exílio.

Depois de receberem a notícia de que disputariam uma vaga na casa, Pyong e Antonela deitaram na mesma cama e se abraçaram. "Eu acho que alguns momentos podem gerar ciúmes em minha esposa. Quero deixar claro que é uma relação de carinho e amizade da minha parte", disse o hipnólogo.

Após voltar do exílio no episódio que foi ao ar na última sexta-feira, Mirella foi a líder da equipe vencedora e indicou Antonela diretamente para o desafio de eliminação. Na votação, Pyong empatou com Any. Mas a comandante Mirella desempatou e mandou Pyong disputar o desafio. Quem perder o desafio vai para o exílio, onde já estão Claudinho Matos, MC Negão da BL, Thomaz Costa, Nanah Damasceno e Lucas Selfie.

