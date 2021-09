Rico ataca Mileide durante festa por causa de Safadão - Reprodução Internet

Publicado 25/09/2021 10:00

fotogaleria São Paulo - Rico Melquiades e Mileide Mihaile voltaram a brigar durante a segunda festa de "A Fazenda 13", realizada na madrugada de sexta-feira para sábado. O desentendimento envolvendo os peões começou após o influencer usar o ex-marido de Mileide, Wesley Safadão, para ofendê-la. Entretanto, com um pouco de álcool no sangue, os ânimos ficaram exaltados.

"Ela [Mileide] se acha o próprio Wesley Safadão. Pensa que ela dá valor? Não dá valor a ninguém não, meu amor. Eu sou prova viva, eu participei de um evento com ela. Eu participei de um evento com ela e o nariz dela é aqui. Ela se acha o próprio Wesley Safadão e eu conheço a peça. Meu voto é nela terça”, declarou Rico, deixando claro que seu desconforto com Mihaile não é algo novo.

Em seguida, Rico caiu no choro temendo o cancelamento do público. Neste momento, ele foi acolhido por Tati Quebra Barraco e Sthe Matos. "Se você fosse cancelado nem aqui você estava. Não deixa ninguém apagar tua história, chora amanhã e hoje vamos se divertir. Igual conversei com você semana passada. Para, levanta a cabeça e dá a volta por cima. Todo mundo tem família aqui, sua mãe e irmãs vão ficar tristes. Chora consciente, entendeu?", aconselhou a funkeira.

"Pare, Rico! Bora curtir, bora brincar e aproveitar menino. Não fica assim não, você é tão engraçado. Bora tomar uma?”. O influenciador digital revelou o motivo da tristeza: “Quando as páginas [de fofoca] postavam que eu vinha pra cá, todo mundo colocava cara de vômito e falava que eu ia ser eliminado”, corroborou a influenciadora, que entrou em "A Fazenda 13" por voto popular.

Rico, ainda em lágrimas, chegou a afirmar que Mileide arrancou "não sei quantos mil" da família de Safadão. "Depois eu conto essa história direitinho para vocês", comentou ele. Após isso, os três começaram a conversar sobre Nego do Borel e a camisinha encontrada na baia. "Aquela camisinha, lembra? Eu acho que foi por isso. Só que eu não sei se ele [Nego] está de maldade ou se ela [Day] já quer”, disse Tati. O blogueiro então confirmou: “Ela quer, eu vi”.