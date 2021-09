Dayane Mello - Reprodução de internet

Publicado 25/09/2021 10:37 | Atualizado 25/09/2021 10:42

fotogaleria São Paulo - Nego do Borel e Dayane Mello agitaram os edredons na madrugada deste sábado em "A Fazenda 13". Entretanto, a peoa estava sob efeito de muito álcool e fãs da mesma apontam que o funkeiro teria se aproveitado da condição para forçar alguma intimidade com ela. Em vídeos que circulam pela internet é possível ver os dois na cama, movimentando o edredom e até tendo um certo diálogo, que segundo admiradores seria uma negativa de Day para as investidas de Nego.

Ao ficar ciente das imagens que circulam nas redes, a equipe da modelo declarou que medidas serão tomadas contra Nego do Borel, dando a entender que o artista será processado caso necessário. "Isso é inaceitável! Dayane completamente inconsciente e sem nenhuma faculdade de suas ações. Nada justifica! As devidas providências serão tomadas com imagens, vídeos, falas e ações de tudo que vimos assim que conseguirmos entrar em contato com os responsáveis", iniciou a administração das redes da modelo.

"Pedimos e esperamos uma ação por parte da emissora. Isso é sério! Não se calem, não silenciem! Denunciem", completou o comunicado emitido pelos gestores das redes de Day.

Confira algumas reações coletadas na plataforma de interação social.

Gravíssimo os indícios de violência sexual contra uma mulher alcoolizada transmitida ao vivo num reality show de alcance nacional. A vítima precisa ser protegida imediatamente. A polícia deve investigar o possível estupro na record. — Jandira Feghali (@jandira_feghali) September 25, 2021

Mulheres sendo assediadas e estupradas porque emissoras insistem em achar que agressores são entretenimento.

Sexo sem consentimento é ESTUPRO! — Bora Conversar Política (@BCPolitica) September 25, 2021

Sobre as acusações de estupro na Record, espero que a emissora apure os fatos e tome uma providência. Se confirmado os atos, o lugar do indivíduo não é no reality, é no xadrez. — Delegado Bruno Lima (@del_brunolima) September 25, 2021 A emissora (evangélica?) lucra com a audiência e ninguém impede que abusos sexuais contra mulheres ocorram no reality show. Vídeos mostram que Dayana estava alcoolizada e pode ter sido vítima de abuso sexual. A polícia não pode se negar a investigar o possível estupro na record. — Luciana Boiteux (@luboiteux) September 25, 2021

Antes de Dayane Mello, Nego do Borel já entrou em "A Fazenda 13" com um histórico de violência sexual. Apesar de não ter sido condenado até o presente momento, o cantor foi acusado por três ex-namoradas de agressão física, psicológico e violência sexual. Sendo elas: a atriz Duda Reis, a assessora Swellen Sauer e uma terceira que, até hoje, preferiu não revelar sua identidade ao público.