Dayane Mello e Erasmo Viana Reprodução Internet

Publicado 26/09/2021 10:21 | Atualizado 26/09/2021 10:22

São Paulo - Após a expulsão de Nego do Borel de "A Fazenda 13" , na noite de sábado (25), Erasmo Viana criticou Dayane Mello. Segundo o influenciador, a modelo "veio com a missão de causar" no programa.

A crítica à Dayane começou fora da sede de "A Fazenda 13". Erasmo conversava com Gui Araújo e outros homens. Nisso, eles especulavam sobre a possibilidade de a expulsão do cantor ter sido "arquitetada". Após isso, Erasmo opinou. "Na real, ela [Day] veio para dar uma causadinha, ela já veio com essa intenção. Ela falou isso aqui. Já veio com essa missão". Gui, por sua vez, concordou: "Acho que ela saiu do controle mano, ela veio causar e viu que causou demais". A crítica à Dayane começou fora da sede de "A Fazenda 13". Erasmo conversava com Gui Araújo e outros homens. Nisso, eles especulavam sobre a possibilidade de a expulsão do cantor ter sido "arquitetada". Após isso, Erasmo opinou. "Na real, ela [Day] veio para dar uma causadinha, ela já veio com essa intenção. Ela falou isso aqui. Já veio com essa missão". Gui, por sua vez, concordou: "Acho que ela saiu do controle mano, ela veio causar e viu que causou demais".

Erasmo ainda criticou o fato de Dayane e Aline Mineiro trocarem carícias e beijos durante o confinamento, dando a entender que as duas estão "forçando uma bissexualidade" para chamar atenção das câmeras. "Ela e a Aline estavam causando quase, se deixasse elas iam trepar lá em cima. Lá na festa. Uma em cima da outra roçando no sofá". Erasmo ainda criticou o fato de Dayane e Aline Mineiro trocarem carícias e beijos durante o confinamento, dando a entender que as duas estão "forçando uma bissexualidade" para chamar atenção das câmeras. "Ela e a Aline estavam causando quase, se deixasse elas iam trepar lá em cima. Lá na festa. Uma em cima da outra roçando no sofá".