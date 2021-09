Dayane Mello dizendo que não pode para Nego do Borel - Reprodução Record TV

Dayane Mello dizendo que não pode para Nego do BorelReprodução Record TV

Publicado 26/09/2021 08:46 | Atualizado 26/09/2021 13:20

fotogaleria

São Paulo - Depois de uma madrugada e dia tenso em "A Fazenda 13", Adriane Galisteu contou ao público e aos participantes do reality os motivos da expulsão de Nego do Borel do programa , durante a exibição da atração neste sábado. O funkeiro quebrou o regulamento do programa ao assediar sexualmente a peoa Dayane Mello. A apresentadora falou que entrar ao vivo não é o normal aos sábados, mas que os acontecimentos demandavam esclarecimentos. Ela contou que foi feita uma análise jurídica criteriosa pelo jurídico e a equipe do programa para tomar a decisão, além de mostrar o depoimento da modelo.O começo do programa mostra a segunda festa do programa, com o DJ Bruno Martini. Depois de mostrar a interação entre diversos participantes, ao final da apresentação do DJ, a emissora traz uma cena de Dayane conversando com Nego do Borel, onde ela já aparece visivelmente alterada. No bate-papo, Dayane está abrindo o coração para o funkeiro, lembrando a primeira vez que o viu e o que sentiu. "Amor à primeira vista", brinca Nego do Borel, e a modelo fala que não é isso.

Mais adiante na festa, Dayane Mello e Nego do Borel flertam e são incentivados pelos outros peões. A modelo fala: "eu quero te beijar, você quer me beijar". O funkeiro até fala em estar com ciúme por ver a peoa dançando com os outros participantes. Depois, os dois são mostrados dançando na pista, Dayane abraçada em Nego do Borel, ele com os braços abertos e ela beijando ele.

Madrugada pós-festa

Dayane Mello deita na cama com o Nego do Borel, visivelmente alterada e os peões resolvem interferir. MC Gui e Bil Araújo são os primeiros a interferir, inclusive tirando a roupa de cama deles, deixando-os expostos. Dayane insiste em ficar e pede mais um beijo de Nego do Borel, então os dois se escondem embaixo do edredom.

Todos os participantes estão preocupados com o estado alcoólico da participante que não parece em condições de decidir. Após a insistência dos peões, Nego do Borel pergunta: "Day, quer dormir comigo?", e ela resmunga que sim. O funkeiro pergunta se MC Gui assinou o contrato.

Pouco antes das luzes serem apagadas, Nego do Borel levanta para ir até o closet. Questionado por Tati Quebra Barraco, o funkeiro diz que foi pegar repelente e ela diz que no tempo dela era outro nome.

dayane pro nego do borel: "eu tenho uma filha, para com isso" gente isso me doeu tanto



ESTUPRO NA FAZENDA

ESTUPRO NA RECORD pic.twitter.com/ADf4c07cRc — vitin (@vitorcoments) September 25, 2021 Desconsiderem a hipótese de: “ela está bebada”, “ela está sóbria”.



A partir do momento em que a Dayane disse “NÃO! PARA!” e o nego do Borel insistiu até beijá-la, é considerado importunação sexual. Crime! Ela pediu para ele parar e ele não parou. #AFazenda13 pic.twitter.com/75ISNiAKhC — Ryan Tomaz (@RyannTxs) September 18, 2021

Dia seguinte Em seguida, as luzes são apagadas e Dayane Mello e Nego do Borel são os únicos acordados. Eles estão se beijando e o edredom se movimenta. Um tempo depois, Dayane diz que não não pode porque tem uma filha. O corte na cena deixa a entender que ambos acompanharam os demais participantes e foram dormir.

Os participantes levam punição por necessidade fisiológica feita fora do lugar, penalizando os participantes com 12 horas sem gás - obrigando os peões a usar o fogão à lenha. Em conversa com outras participantes, Dayane fala que não lembra de muita coisa desde que entrou na casa depois da festa.

Depoimento Dayane Mello





"Nós dormimos abraçados"



"Não. A gente não transou. A gente não fez nada."



Qual a sua leitura dessa relação?



"Que duas pessoas estão de conhecendo. Não mais que isso. Uma coisa natural. Eu falo do fundo do meu coração." A equipe de #AFazenda conversou com a @daymelloreal sobre os acontecimentos dessa madrugada, pós-festa. O depoimento da modelo foi, claro, crucial para a expulsão de Nego do Borel do reality.

Acompanhe pela @recordtvoficial ou pelo @SigaPlayPlus! Acesse o https://t.co/sJRe2qQaI8 pic.twitter.com/oVEDplqD5V — A Fazenda (@afazendarecord) September 26, 2021

Análise das cenas com o depoimento Dayane é questionada se lembra de tudo o que aconteceu na noite e ela responde que sim. Quando a produção pergunta se ela lembra dos peões pedindo para ela sair da cama de Nego do Borel, Dayane fala que não deu atenção para isso e, portanto, não lembra."Nós dormimos abraçados""Não. A gente não transou. A gente não fez nada."Qual a sua leitura dessa relação?"Que duas pessoas estão de conhecendo. Não mais que isso. Uma coisa natural. Eu falo do fundo do meu coração."

Adriane Galisteu fala que os motivos que levaram à expulsão do Nego do Borel foram a análise entre o depoimento de Dayane Mello e os acontecimentos da noite. "Existe uma regra do jogo que diz que qualquer atitude que possa colocar em risco algum participante, essa pessoa está fora", explica Adriane. Por entender que em todos os momentos cruciais, ela respondia que não lembrava, a equipe decidiu pela saída do funkeiro Nego do Borel.



Recado final

Adriane Galisteu: "Quando uma mulher diz não é não. Quando uma mulher alcoolizada diz sim, também é não".