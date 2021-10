Dayane Mello e Aline Mineiro se beijam na piscina em 'A Fazenda 13' - Reprodução/Playplus

Dayane Mello e Aline Mineiro se beijam na piscina em 'A Fazenda 13'Reprodução/Playplus

Publicado 01/10/2021 13:51

Rio - Dayane Mello e Aline Mineiro não escondem o clima que está rolando entre as duas em "A Fazenda 13". Na manhã desta sexta-feira (1), as peoas ignoraram a chuva que caiu para trocar alguns selinhos na piscina da área externa da sede. Em determinado momento, Rico Melquíades alertou que alguém precisava tirar o microfone e a ex-participante do "Gran Fratello" aproveitou para elogiar o físico de Aline.

"Vai ela [Aline]. Vai ela que eu quero ver a bunda dela! Vai bunda gostosa", disparou Dayane. "Meu deus, olha para Day", brincou Rico. Depois, a modelo e Aline voltaram a se beijar e trocar mais elogios, mas a câmera do Playplus cortou a cena.