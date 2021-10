Lary Bottino e Erika Schneider - Reprodução/Playplus

Publicado 10/10/2021 16:41

Rio - Após a eliminação de Erika Schneider de "A Fazenda 13" , Lary Bottino não segurou a língua na hora de criticar a ex-dançarina. Neste domingo (10), internautas apontaram uma fala problemática da ex-participante do "De Férias com o Ex", da MTV, quando a influenciadora afirmou que Erika "não tem propriedade" para falar de machismo.

Durante bate-papo com Erasmo Viana, Victor Pecoraro e Dynho Alves, a ex-MTV analisou a postura de Erika, que acusou os peões de machismo quando foi a fazendeira do reality . "Não sei se ela tem ideia do que mulheres que sofrem com machismo passam, tá ligado? Pra falar isso. Não sei se ela tem propriedade pra falar isso", disparou Lary. O ex-marido de Gabriela Pugliesi concordou com a influenciadora, que ainda acrescentou: "Grosseria, arrogância... Não tem nada a ver com machismo".