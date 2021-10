Victor Pecoraro - Reprodução/Record

Victor Pecoraro

Publicado 18/10/2021 07:57

São Paulo - Último eliminado de “A Fazenda 13”, Victor Pecoraro participou do quadro “A Fazenda – Última Chance”, no programa “Hora do Faro”, deste domingo, na Record, e abriu o jogo sobre suas estratégias e decepções no reality. O ator já havia assumido anteriormente que inventou dor na coluna para escapar de tarefas.

Victor também já havia comentado sobre sua decepção em relação a Arcrebiano , com quem formava uma dupla. Na “Hora do Faro”, ele conta que se sentiu traído quando Bil decidiu imunizar Dynho em vez dele. O ex-peão afirma que Bil é o participante mais perigoso do jogo atualmente.

“Quando houve acordo de ir até o fim do jogo ele não cumpriu. Me imaginei na época de Jesus e Judas me dando beijo no rosto”, equiparou Victor. Questionado por Rodrigo Faro se ele se sentiu traído já no ao vivo, Victor responde que sim. “Não entendi nada. Fiquei quieto, ele deu a desculpa dele. Se eu voltasse lá dentro eu ia dar o troco”, afirmou.

Victor até imaginou o cenário da vingança: caso ele voltasse para o reality como fazendeiro, puxaria Bil direto para a roça.

Jogar iogurte em Rico Melquiades foi ato pensado

Victor também foi questionado sobre a briga do café com Rico Melquiades, em que Rico virou pó de café na cabeça de Victor, que deu o troco virando a garrafa de iogurte. Perguntado se aquilo foi uma tentativa de chamar atenção para si mesmo, Victor responde que foi “um pouco de tudo”.

“Desde a primeira semana eu já tinha notado que o Rico era o cara que movimentava a fazenda. Sem ele aquilo acaba, com um bando de gente morta que não faz nada, planta para todo lado. Todo mundo só fala, mas na hora de agir ninguém faz nada”, começou, alfinetando os colegas de confinamento.

“Como já tinham passado três semanas, ele sempre muito explosivo e muito alterado, ele ter dito que não me coloria nas vacas mas colocou mesmo assim… Tudo aquilo, para mim, foi pretexto daquela oportunidade”, continua.

Victor assume que não estava de cabeça quente, mas que toda atitude foi pensada. “O cara causou isso, jogou o café e sentou como se nada tivesse acontecido. O holofote tava todo pra ele. Daí pensei ‘cara, tô aqui tem três semanas e não fiz nada de interessante, vou fazer isso aqui agora’”, assume. O ator se lembrou do episódio de “A Fazenda 12” em que Raissa Barbosa jogou creme em Biel e decidiu fazer a ideia virar realidade.

Victor diz que não acha que foi eliminado por isso, mas porque Gui Araújo tem uma base de fãs maior que ele. “Gui tem público maior, já vem de reality. Essa porcentagem me tirou. Depois de ter feito isso [jogado iogurte no Rico] a gente se resolveu, se desculpou, a gente conversou. A gente teve afinidade”.

Medo de Tati Quebra Barraco

Victor explicou que a pessoa que mais dava medo nele durante o jogo era a funkeira Tati Quebra Barraco, simplesmente porque a peoa é explosiva demais. Victor afirmou aos jornalistas que não tentou explicar para ela como se sentia porque receava sobre a reação da cantora.

Observador ou Maria vai com as outras?

O ator ainda foi questionado por sua postura de jogo, já que o peão era muito observador e conseguia entender como o jogo estava funcionando. Ele analisava termômetros, relações na casa e retornos da roça. Ele foi questionado por ter uma postura “falsa” na fazenda, mas diz discordar que esse seja o caso.

“Concordo que possa ser Maria vai com as outras fora do reality, mas dentro de um jogo você tem que fazer de tudo para ganhar R$1,5 milhão. Não era ser falso, era ser o coqueiro”, disse.