Boninho mostra construção da nova casa do BBBreprodução do instagram

Publicado 23/10/2021 16:44 | Atualizado 23/10/2021 16:45

Rio - Boninho agitou os internautas ao dar um pequeno 'spoiler' da construção da casa do 'Big Brother Brasil 22', através do Instagram, neste sábado. "Gente, olha só! O que será essa porta aqui? Viu? Não viu? Tá diferente", disse ele através do vídeo. Na legenda, o diretor escreveu: "Olho vivo!!! Tem muito spoiler aí! E a obra só está começando!".

Ao ver a publicação, Tadeu Schmidt, que é o novo apresentador do reality, brincou: "Faz um quartinho pra mim aí do lado, chefe!!!!", escreveu. Gil do Vigor também se pronunciou sobre o vídeo. "Duas portas???? Arthur Picoli, temos que passar por aquela porta nova também".

Os fãs de Boninho, claro, tentaram chamar a atenção dele para pedir uma vaguinha no BBB. "Minha futura casa", brincou um internauta. "Já me coloca trancado aí", pediu outro. "Quem sabe próximo ano tô aí na piscininha amor…", comentou um terceiro.

