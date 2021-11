Marina Ferrari - reprodução de vídeo

Publicado 04/11/2021

Rio - Nova fazendeira, Marina Ferrari deu seu palpite sobre a roça, disputada por Erasmo Viana, Solange Gomes e Rico Melquiades, durante um bate-papo com Aline Mineiro, em 'A Fazenda 13', da Record, nesta quinta-feira. "Perdeu pontos sendo arrogante", disse ela, se referindo ao ex de Gabriela Pugliesi.

A alagoana fez uma análise sobre Erasmo. "Acredito que ele vai sair, não é nem por mim, pelas coisas que eu senti sobre ele. É mais em relação ao jogo mesmo. Eu achava a Tati [Quebra Barraco] quietinha. O Erasmo também é, ele é muito na dele", explicou ela. "Ele é muito educado", opinou a ex-panicat. "Aham, é...", disparou Marina, contrariada.

Marina, então, continuou seu discurso sobre o peão: "A gente aqui está trazendo muitas histórias, vivendo muito, se relacionando, tem intrigas. Acho que ele se perdeu em alguns pontos em relação às patadas que ele deu, a arrogância. Não é à toa que todo mundo que saiu, falou isso dele. As pessoas devem ter visto vídeos que ele dá patada, critica alguém, é grosso. A Sol [Solange Gomes] também fala muita besteira, mas ela causa, acho que ela tem mais coisa ainda para causar".

Por fim, ela destacou: "Ele perdeu muitos pontos com essa arrogância, acho que ele não está acrescentando mais nada no jogo. Enfim, acho que o Erasmo sai".

Acusado de homofobia

Fora do reality rural, a imagem de Erasmo não está nada boa. Ele é acusado de homofobia após cogitar atirar em casais gays com arma de paintball no Parque Ibirapuera, em São Paulo. Na ocasião, ele disse que não conseguia se exercitar no parque porque o local é um 'motel a céu aberto'. "Aí, encosta nas árvores, fica transando e, no outro dia, quem vai correr pega a rebarba. Eu falava com os caras, com o Rodrigo, de pegar uma arma de paintball um dia e sair dando pau lá", afirmou.