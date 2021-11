Marília Mendonça - Divulgação

Publicado 06/11/2021 15:25 | Atualizado 06/11/2021 15:33

Rio - O especial em homenagem à Marília Mendonça, que faleceu em um acidente aéreo nesta sexta-feira, bateu recordes de audiência para a Rede Globo. Emissora registrou a maior audiência e share do ano (porcentagem de televisores ligados) para a faixa das 23h26 às 1h08 no Painel Nacional de Televisão (PNT) e no Rio de Janeiro. Já em São Paulo, principal praça de medição da audiência, foi o maior desempenho da faixa horária desde 9 de abril.