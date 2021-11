Ex-peoa comenta discussão entre Valentina e Gui Araújo - Reprodução

Publicado 08/11/2021

Rio - Confinado em "A Fazenda 13", Gui Araújo revelou seus planos para quando deixar o reality rural. Em conversa com Solange Gomes, nesta segunda-feira (8), o ex-participante do "De Férias com o Ex", da MTV, contou que pretende escrever uma autobiografia e confessou que pode expôr algumas celebridades, apesar de não ser esta a sua intenção.

"Não queria expor ninguém, só queria falar sobre mim, mas automaticamente teria muita gente conhecida", afirmou o ex-affair de Anitta. O peão ainda comentou a forma como revela sua própria vida na internet: "Mas a nossa vida com rede social já é um livro aberto, então muita coisa as pessoas já sabem, mas as pessoas acham que sabem de tudo, mas não sabem", pontuou.

Solange, que lançou, em 2019, a autobiografia "Sem Arrependimentos", destacou que o resultado da obra "é diferente" quando a história é contada na perspectiva de quem viveu as experiências relatadas. A ex-assistente de palco do Gugu ainda lembrou que, ao citar as agressões de que foi vítima em seu casamento, foi aconselhada a alterar o nome do agressor em seu livro de memórias. "Porque na época não fiz B.O. [boletim de ocorrência]", explicou.