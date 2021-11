Rico encontra a jaqueta rasgada. Confira o valor da peça! - reprodução

Publicado 18/11/2021 17:10 | Atualizado 18/11/2021 17:11

Rio - Após mais de 24 horasdo "crime", Rico Melquiades enfim encontrou sua preciosa jaqueta , que Dayane Mello cortou com uma faca na tarde de terça-feira (16) e deixou destruída. Hoje, o influenciador ficou visivelmente chateado e disse que pagou caro na peça. Mas afinal de contas, quanto custou a jaqueta de Rico?

A coluna descobriu que o amigo de Carlinhos Maia comprou a peça na Zara, loja de fast fashion que tem preços bastante salgados. E a jaqueta ainda está no catálogo da rede. No site oficial, ela está à venda por R$ 479.

Mas pelo visto, a peça já está saindo de linha. Há apenas algumas unidades no tamanho pequeno. "Jaqueta acolchoada de gola alta e manga comprida. Bolsos com zíper no quadril. Detalhe de bolso interno. Fecho frontal com zíper", diz o anúncio. Ela é feita de poliéster, com revestimento de poliuretano, forro de poliamida e enchimento de poliéster.

Letícia Dourado, dona do perfil Desfofocando Oficial no Instagram, foi quem cantou a bola sobre a informação.

Peão encontra a jaqueta

Rico deu de cara com sua jaqueta destruída no final da manhã desta quinta-feira (18). Ele encontrou a peça em cima de uma cadeira, após Valentina Francavilla ter escondido.

Assim que percebeu o dano na roupa, ele ficou boquiaberto e parece não ter acreditado no que estava vendo. "Foi caro, viu? Parece que rasgaram de propósito! Foi um rasgo do caralho".

A assistente de palco de Ratinho contou para Aline Mineiro que Rico havia encontrado a peça e relatou as falas do fazendeiro da semana. A ex-panicat discutiu com Valentina, e depois foi chorar na despensa com Sthefane Matos sobre a situação.

"Amiga, ele pegou a jaquetinha dele e falou assim: 'Foi tão cara, eu gosto tanto dela'. Isso é coisa de gente de coração ruim. Eu tô com uma raiva dela. Podre! Menina podre! Que raiva, Teté! Eu estou com nojo e eu vou arrumar uma confusão com ela aqui dentro. Espera eu voltar. Hipócrita!", disse.

Ela contou... para @sthefanematos_ @alinemineiro desabafou com a influenciadora sobre a atitude de @daymelloreal #AFazenda



Jaqueta de Rico ganhou até perfil no Instagram

A jaqueta do Rico Melquíades é o momento. A peça ganhou um perfil no Instagram e conta com mais de 250 mil seguidores. De maneira bem humorada, o perfil publicou vídeos de Valentina escondendo a jaqueta, da Dayane rasgando a roupa e até negou que estava morta.