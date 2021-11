Camila Queiroz - Reprodução/Instagram

Publicado 22/11/2021 09:29 | Atualizado 22/11/2021 09:53

De acordo com André Romano, colunista do Observatório da TV, caso nada mude, Lara [interpretada por Júlia Byrro] e Matheus [Bruno Montaleone] serão os protagonistas da terceira temporada da novela de Walcyr Carrasco. Após matar Angel [Camila Queiroz], Lara se unirá a Matheus para ascender na profissão. Os personagens de Sérgio Guize, Rômulo Estrela, Rainer Cadete e Agatha Moreira devem permanecer em "Verdades Secretas 3".

Em comunicado oficial sobre o desligamento, a assessoria da Globo mostrou ter uma relação conturbada com Camila Queiroz. "A atriz não faz mais parte do elenco de Verdades Secretas 2, novela em exibição no Globoplay. Impactado pelos rigorosos protocolos adotados durante a pandemia, o período de gravação da obra, previsto para terminar no último dia 10, teve que ser ampliado por sete dias", iniciou o texto.

"Para assinar a extensão de contrato necessária à gravação das cenas finais da novela, Camila quis determinar o desfecho da personagem Angel e exigiu um compromisso formal de que faria parte de uma eventual terceira temporada da obra, além de outras demandas contratuais inaceitáveis. A Globo, então, decidiu concluir Verdades Secretas 2 sem a participação da atriz. A novela seguirá sendo gravada e as cenas serão adaptadas para que seja mantida a essência da trama", completou o informe.

A equipe de Camila Queiroz, por sua vez, também se posicionou. "A atriz entende que esses últimos acontecimentos deixam claro que a empresa tentou puni-la exclusivamente pelo fato de ter tomado a decisão unilateral de readequar o formato de seu contrato com TV Globo no passado, decisão essa que não partiu da empresa, como foi divulgado à época”, disse em nota.

"A [equipe] esclarece que a atriz que quando foi convidada para protagonizar a continuação da novela, a sinopse que lhe foi entregue era totalmente diferente dos rumos que a história tomou após o início das gravações. Mesmo assim, a atriz continuou gravando confiante de que o teor da trama seria encaminhado para o final original que havia sido combinado desde o princípio, conforme a empresa e seus funcionários prometiam para a atriz a todo tempo", continua a nota. "A diretoria da casa chegou a enviar para a assinatura da atriz um pré contrato manifestando explicitamente o seu interesse de mantê-la na terceira temporada de Verdades Secretas como protagonista. Contudo, a atriz foi surpreendida quando recebeu as últimas cenas para gravação, momento em que percebeu que os rumos da novela seriam de fato alterados", explicou a equipe.