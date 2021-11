Sonia Abrão e Fátima Bernardes - reprodução

Sonia Abrão e Fátima Bernardesreprodução

Publicado 23/11/2021 10:24 | Atualizado 23/11/2021 10:59

Rio - Sonia Abrão criticou Fátima Bernardes em uma publicação, na madrugada desta terça-feira, no Instagram. A apresentadora da RedeTV! desaprova o fato de Fátima já ter férias marcadas após ficar seis semanas afastada do "Encontro", seu programa matinal na Rede Globo, por ter realizado uma cirurgia no ombro.

fotogaleria

"Fátima Bernardes precisa decidir se vai ou se fica no 'Encontro'. Mal voltou e já tem férias marcadas de novo. Essa coisa de apresentadora ioiô não é saudável pra o programa! Segura aí, Patrícia Poeta", escreveu a apresentadora em sua rede social ao falar dos destaques da semana na TV.

Retorno ao Encontro

"Bom dia, começando mais um 'Encontro'. Que bom estar de volta, que bom estar com vocês e com meu parceiro André Curvelo... Olha, a gente sai para fazer uma cirurgia. É difícil, viu. É complicado", desabafou a apresentadora sobre o tempo afastada.