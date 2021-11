Camila Queiroz - Reprodução/Instagram

Publicado 23/11/2021 11:27 | Atualizado 23/11/2021 11:49

São Paulo - Após protagonizar uma troca de farpas com a Globo por conta de seu desligamento , Camila Queiroz, de 26 anos, pode ser alvo de uma ação judicial movida pela empresa. De acordo com informações do Notícias da TV, a emissora está reunindo provas e informações para processar a atriz e sua agência, a 13th Productions, por danos extrapatrimoniais causados pela saída da artista de "Verdades Secretas 2".

Ao que parece, a alta cúpula da emissora não teria gostado nada da maneira como Camila Queiroz e seu empresário, Ricardo Garcia, trataram o processo de desligamento, principalmente com de algumas postagens realizadas pela atriz nas redes sociais. Em um vídeo publicado no Instagram, Camila ironiza sua demissão com uma dublagem de humor. "Tenho essa cara de anjo, mas eu sei de fofocas que ninguém tá ligado".

Pelo que se sabe, os representantes jurídicos da Globo já teriam reunido até conversas que comprovam que - por contrato - Camila Queiroz deveria seguir as gravações de "Verdades Secretas 2" até o fim. Recentemente, foi divulgado que cenas finais da personagem Angel serão realizadas com uma dublê da atriz . A novela tinha previsão para finalizar as gravações em 17 de novembro, mas segundo a Globo, esse período foi esticado devido a "exigências" da atriz e seu empresário.

Entenda o caso

A Globo anunciou, na última quarta-feira (17), que a atriz Camila Queiroz não faz mais parte do elenco de "Verdades Secretas 2" , novela em exibição no Globoplay. A atriz tinha voltado para a trama como a famosa personagem Angel. Segundo comunicado emitido pela emissora, o período de gravação de "Verdades Secretas 2" foi ampliado devido aos "rigorosos protocolos adotados durante a pandemia" e, com isso, Camila Queiroz quis determinar o desfecho da personagem, além de exigir que estaria em uma terceira temporada da obra. A emissora carioca ainda apontou que a atriz fez solicitações contratuais inaceitáveis.

Em resposta a isso, a equipe de Camila emitiu um comunicado à imprensa, dando a entender que a TV estava punindo-a por participar de outros projetos, como "Casamento às Cegas", da Netflix. "A atriz entende que esses últimos acontecimentos deixam claro que a empresa tentou puni-la exclusivamente pelo fato de ter tomado a decisão unilateral de readequar o formato de seu contrato com TV Globo no passado, decisão essa que não partiu da empresa, como foi divulgado à época", diz nota publicada no Instagram.

"Esclarece a atriz que quando foi convidada para protagonizar a continuação da novela, a sinopse que lhe foi entregue era totalmente diferente dos rumos que a história tomou após o início das gravações. Mesmo assim, a atriz continuou gravando confiante de que o teor da trama seria encaminhado para o final original que havia sido combinado desde o princípio, conforme a empresa e seus funcionários prometiam para a atriz a todo tempo", disse a equipe de Queiroz em outro trecho da nota.