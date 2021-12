Rico Melquiades - reprodução

Publicado 02/12/2021 15:42

Rio - Rico Melquiades está incomodado com a relação entre Sthefane Matos e Dynho Alves, em 'A Fazenda 13', da Record TV. Durante um bate-papo com Solange Gomes, nesta quinta-feira, o humorista disse que se estivesse casado com um dos dois, se divorciaria.

"Dynho e Sthefane pelo amor de Deus. Se eu fosse casado com eles eu acabava porque eu não ia querer um relacionamento desse, ficam se alisando aqui dentro", disparou ele.

rico: “se eu fosse casado com eles (dynho e sthe) eu acabava porque eu não ia querer um relacionamento desse, ficam se alisando”



ELE LEU O TWITTER DA MIRELLA pic.twitter.com/pVHae2g42D — mateus (@gratidaorafa) December 2, 2021

Em outro momento, Rico voltou a falar sobre o assunto com Aline Mineiro. Ele disse que vai detonar Sthe durante o programa ao vivo. "A Sthefane ela se prepare que eu vou torrar ela. Vou dizer: 'Então a Sthefane só quer ficar fumando e se alisando com Dynho, uma mulher casada..", revelou. A ex-panicat repreendeu o amigo. "Vai voltar nisso de novo? Acho pesado". O humorista não se mostrou intimidado. "Vou! Pesado, mas é verdade! Ela tem que procurar o lugar dela de casada. Ela e o Dynho! São casados, amiga!", pontuou.

