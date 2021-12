Aline Mineiro cai no choro e é consolada por MC Gui, em 'A Fazenda 13' - Reprodução/Instagram

Aline Mineiro cai no choro e é consolada por MC Gui, em 'A Fazenda 13'Reprodução/Instagram

Publicado 08/12/2021 15:27

Rio - Aline Mineiro caiu no choro, nesta quarta-feira (8), durante uma conversa com MC Gui sobre a pressão que sente por estar na roça dessa semana. A ex-Panicat fez um longo desabafo e foi consolada pelo funkeiro, recebendo um abraço do amigo. "Eu estou com medo", declarou ela, entre lágrimas.

fotogaleria

O cantor logo perguntou se a colega de confinamento se referia à possibilidade de ser eliminada do reality rural, ao que Aline respondeu: "Muita pressão. A minha cabeça já não aguenta mais. Eu tento ficar alegre pra não cair nisso. Por isso eu fico elétrica, é uma defesa minha", explicou.

"Você não é de ferro. Ninguém é de ferro. Tá acabando. Dá um medo de ir embora na hora que tá acabando, né?", continuou MC Gui, tentando acalmar a ex-assistente de palco. "Dá. É uma mistura de tudo, sabe? Gratidão, alegria, de vocês que estão perto de mim, que eu sinto um carinho muito bom", comentou Aline. "Aí vem a angústia, não sei o que tá acontecendo com a minha família lá fora. Se minha mãe está bem. Ficar brava com as coisas que acontecem aqui. Com raiva. Eu não quero ter raiva de nada, isso não é meu, eu não sou assim", completou.

Aline e MC Gui movimentaram edredom

A relação entre Aline Mineiro e MC Gui gerou uma polêmica no início desta semana após internautas comentarem um vídeo em que os peões se mostram agitados debaixo de um edredom , no sofá da sede. O que chamou a atenção da web foi movimentação próxima às partes íntimas dos dois e alguns perfis chegaram a apontar uma possível masturbação.

A noiva de MC Gui, Bia Michelle, usou seu Twitter para se pronunciar após a cena agitar as redes sociais, na última segunda-feira. "Fazemos de tudo pelo outro, nos doamos por inteira, para receber isso. A vida é isso! Altos e baixos, amores, decepções… E tudo pode servir para o nosso melhor, eu escolho ser cada vez mais forte quando a vida me decepcionar", declarou a jovem.