Fausto Silva anunciou atrações do novo programaReprodução/Band

Publicado 01/01/2022 08:46 | Atualizado 01/01/2022 09:54

Rio - A chegada de 2022 trouxe a primeira estreia na televisão brasileira. O 'Faustão na Band' entrou no ar na hora da Virada e marcou o retorno do apresentador ao canal depois de 32 anos na TV Globo. O contrato de Fausto Silva terminou em julho do ano passado.

Faustão apareceu na telinha para contar as diferentes atrações do seu programa diário, no qual dividirá o comando com a jornalista Anne Lottermann, que trocou a Globo pela Band, e do filho João Guilherme.

"Cada dia da semana nós vamos trazer uma programação diferente. É mais que um programa, nós vamos com uma programação, é o time do Faustão aqui na Band", anunciou o apresentador.

Na segunda-feira, Fausto Silva apresentará o quadro 'Pizzaria do Faustão'. Na terça-feira, o quadro 'Grana ou Fama' terá participantes que "se apresentarão no palco e decidirão se confiam no talento e investem o dinheiro em seu talento, ou decidirão se ficarão com o dinheiro ou a fama", contou Anne Lottermann.

Na quarta-feira, o quadro 'Dança das Feras' contará com profissionais apresentando os diversos ritmos musicais. Na quinta-feira, a mistura musical do 'Na Pista do Sucesso' e fechando a semana, na sexta-feira, o 'Churrascão do Faustão'.

O 'Faustão na Band' tem estreia marcada para o dia 17 de janeiro, às 20h30, de segunda-feira à sexta-feira.