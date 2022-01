João Guilherme, filho de Fausto Silva, estará ao lado do pai e Anne Lottermann em novo programa - Reprodução/Band

Publicado 01/01/2022 09:28 | Atualizado 01/01/2022 09:55

Rio - Na Virada do Ano, Fausto Silva anunciou as atrações de seu novo programa na Band e uma das novidades é a presença do filho do apresentador, João Guilherme, de 18 anos, dividindo o comando do programa com o pai e a jornalista Anne Lottermann.

O apresentador explicou que a emissora é uma "empresa de família" e por isso, decidiu convocar o filho mais velho para dividir a apresentação da atração diária. Ao anunciar o primogênito, Fausto Silva brincou que a decisão de empregar João Guilherme surgiu porque estava "difícil pagar a mesada".

O rapaz contou o motivo de ter aceitado apresentar a atração. "Tenho 18 anos. Acho que é um ano novo, podendo fazer um sonho que sempre tive... Desde moleque quis trabalhar com TV, agora é o momento, estou super animado", disse.

Apesar de toda a animação, Fausto Silva entregou que o filho ainda não assinou o contrato pois a gente não sabe se você vai levar a sério", revelou o apresentador.

Repercussão

Nas redes sociais, a aparição do apresentador na Band gerou grande repercussão entre os internautas. O nome do programa ocupou o Trending Topics do Twitter durante a madrugada do primeiro dia do ano.

Alguém mais como eu estava com saudade do Faustão? Deu calorzinho no .#FaustaoNaBand #faustão https://t.co/NgFHEZTbOl — Ediana Avelar (@edianaavelar) January 1, 2022

Eu assisti o Faustão ontem, saudades dele! O cara é demais! Só acho uma pena o programa dele na Band não ser de domingo, a família brasileira não merece terminar o final de semana com Luciano Huck, pelamordedeus! #FaustaoNaBand — Gi Piu (@GiPiu) January 1, 2022