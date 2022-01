Murilo (Jaffar Bambirra) - TV Globo/Divulgação

Murilo (Jaffar Bambirra)TV Globo/Divulgação

Publicado 10/01/2022 07:00

Rio - O ator Jaffar Bambirra está cheio de motivos para comemorar! Além de interpretar o músico Murilo na novela "Quanto Mais Vida, Melhor", da TV Globo, o artista de 23 anos, que também é cantor e compositor, emplacou a música "Quando Fui Seu Par” na trilha sonora do folhetim. A canção é o tema do romance entre seu personagem e Flávia, vivida pela atriz Valentina Herzsage.

"Eu já tinha trabalhado com o Allan Fiterman, nosso diretor, em 'O Sétimo Guardião' e na época lancei 'Quando Fui Seu Par', mas não sabia se ele tinha escutado ou não. No meio da pandemia, já sabendo sobre a novela (Quando Mais Vida, Melhor), a gente conversando por telefone sobre o personagem, ele me falou que a música estaria na trilha. Fiquei muito feliz, foi um presente que ele me deu, já falei pra ele algumas vezes o quanto sou grato e o quão importante foi", comemora.

O ator também está radiante por finalmente interpretar um músico, já que cantar é uma de suas paixões. "Em 'Pega Pega', meu personagem, o Márcio, cantava para a Bebeth, inclusive escreveu uma música pra namorada, que compus para a cena. Mas esse é o meu primeiro personagem que é realmente cantor, como profissão. Está sendo muito interessante ver, porque tentei trazer um jeito no palco para o Murilo que fosse diferente do Jaffar. Assistir a isso é muito bom", analisa o jovem, que conta como foi interpretar sua composição em cena.

"Foi diferente e isso foi muito legal. Já toco essa música há algum tempo, então tocá-la enquanto personagem deu outros significados", diz Jaffar, que também revela que seu entrosamento com as atrizes Ana Hikari e Valentina Herzsage, que fazem parte da fictícia banda da novela, foi instantâneo. "Quanto à banda, o nosso entrosamento se deu de cara, é tanto que a gente não se larga mais. E esperem, tem mais gente pra entrar nessa banda", adianta o ator, sem dar mais detalhes.

Na trama, Murilo é alvo de uma paixão platônica de Vanda (Ana Hikari) e também deixa Ingrid (Nina Tomsic) caidinha por ele. Mas o músico parece não tirar Flávia da cabeça. "Vou te dizer que demora para cair a ficha do Murilo. Aquele ali está cego de paixão, mas quem sabe alguém não mexa com ele e balance esse coração?", espera o ator, que tem recebido mensagens positivas do público por conta da novela.

"Tenho recebido muitas mensagens de pessoas sobre a novela, comentando as cenas, falando dos personagens, mas, principalmente, muitos falando sobre a música e isso é muito gratificante", comemora.

E por falar em música, quais são as novidades na carreira musical? "Lancei meu primeiro álbum 'O Menino Que Nunca Amou', em novembro do ano passado, e foi a realização de um sonho. Estou muito feliz e ansioso com o que está por vir, mas posso garantir que 2022 aguarda algumas novidades", finaliza.