Publicado 09/01/2022 09:43

São Paulo - A uma semana da estreia do "BBB 22", dois setores dos bastidores do programa enfrentam imprevistos, já que funcionários testaram positivo para covid-19. Segundo informações divulgadas pelo colunista Leo Dias, do "Metropoles", o afastamento da equipe pode atrasar a organização do reality show.

As equipes impactadas foram a de compras de suprimentos, que teve 50% dos trabalhadores afastados, e a área de cenografia, que foi inteiramente impactada. Todos os sete integrantes, incluindo a líder do setor cenográfico, testaram positivo.

Agora, a equipe do "BBB 22" se preocupa com a entrega dos cenários das festas do reality show, já que apenas a primeira delas está pronta. Para se ter ideia, no "BBB 21", cerca de três festas estavam prontas no início do reality.

A Globo emitiu nota em que afirma que "vem atuando de maneira criteriosa, com protocolos que garantiram a segurança dos funcionários e evitaram transmissões no exercício das funções no ambiente da empresa".

"A Globo está acompanhando a situação da pandemia no país e revisita constantemente suas medidas preventivas, que são atualizadas e adaptadas sempre que necessário, seguindo a orientação de profissionais da saúde e órgãos competentes”, afirmou a emissora.