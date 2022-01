Deolane Bezerra - Reprodução/Record

Deolane Bezerra

Publicado 10/01/2022 08:45 | Atualizado 10/01/2022 08:48

Rio - Deolane Bezerra, de 34 anos, revelou que não beija na boca desde a morte do funkeiro MC Kevin, que caiu da sacada de um hotel na Zona Oeste do Rio em maio do ano passado. Em entrevista ao "Hora do Faro", neste domingo, a influenciadora falou sobre os sete meses sem o parceiro.

Ao ser questionada pelo apresentador Rodrigo Faro se já havia beijado após o falecimento de Kevin, ela disse que não sente pressa em retomar vida amorosa. "Ainda não beijei. Faz sete meses. Acho que é algo que vai ter que ser assim, muito natural e não porque as pessoas querem", disse ela. "Está difícil", completou Deolane ao comentar entrevista na web.

Tatuagem?

Além da entrevista com a advogada, Rodrigo Faro aproveitou a oportunidade para fazer algumas pegadinhas com a loira. Além de surpreender a convidada com um barulhento carro de som, Rodrigo ainda apareceu com uma "tatuagem" que estampava o rosto dela.

"Fiz uma homenagem para você. Você não viu nada de diferente em mim? A homenagem é completa", declarou Faro, já deixando a tal "tatuagem" à mostra. A surpresa de Deolane foi instantânea, mas logo notou que se tratava de uma brincadeira. "Gente, o que é isso? É de mentira, né? Só pode! Gente, tive tantas tatuagens", respondeu ela, animada.