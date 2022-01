Rodrigo Faro e Deolane Bezerra - Reprodução de vídeo

Publicado 09/01/2022 19:16 | Atualizado 09/01/2022 19:18

Rodrigo Faro usou uma forma divertida de homenagear Deolane Bezerra no programa "Hora do Faro", da Record, neste domingo. Além da entrevista com a advogada, a apresentador aproveitou a oportunidade para fazer algumas pegadinhas com a loira. Além de surpreender a convidada com um barulhento carro de som, Rodrigo ainda apareceu com uma "tatuagem" que estampava o rosto dala.



"Fiz uma homenagem para você. Você não viu nada de diferente em mim? A homenagem é completa", declarou Faro, já deixando a tal "tatuagem" à mostra. A surpresa de Deolane foi instantânea, mas logo notou que se tratava de uma brincadeira. "Gente, o que é isso? É de mentira, né? Só pode! Gente, tive tantas tatuagens", respondeu ela, animada.

"Olha que linda, sou muito gata, Brasil. Olha esse rosto harmonizado", brincou a advogada, aos risos. “'lha que harmonização inacreditável. Também não posso falar nada porque, daqui a pouco, vou estar sorrindo assim, de tão esticado que estou", completou o apresentador do "Hora do Faro".



Além da tatuagem, Rodrigo Faro também chegou à mansão da doutora com um carro de som. "Alô, estamos aqui na frente da casa dela, a mãe que está estourada. Tenho umas frases aqui para você, doutora Deolane. Preste atenção e ouça com o seu coração. Dra. Deolane, a senhora não é GPS quebrado, mas me deixa sem rumo, sua linda", brincou.