Faustão vai apresentar programa ao lado do filho na BandReprodução

Publicado 12/01/2022 12:06 | Atualizado 12/01/2022 12:23

Rio - Faustão, de 71 anos, falou sobre a estreia do filho João Guilherme, de 17, como co-apresentador de seu programa na "Band", em entrevista ao podcast "Rap 77". Para Fausto, o rapaz leva jeito para TV. Mas o comunicador garantiu que não pretende dar "moleza" para ele.

"Ele vai fazer 18 agora. Ele começou: 'tem nem contrato ainda?'. Seu contrato vai ser por hora. Não pode dar moleza. Jeito ele tem, não iria expor meu filho se não tivesse condição. Tem cobrança e maldade. Filho de cantor tem que cantar melhor que o pai", afirmou o apresentador, que além de João Guilherme, Faustão também é pai de Lara, de 24, e Rodrigo, de 13.

Faustão ainda comentou que as redes sociais exercem uma grande pressão sobre as pessoas públicas. "Tenho consciência que tenho uma carreira bem longa, mas não me levo a sério. Tem que levar a sério, mas não pode ficar escravo disso. Tem gente que fica em capa de revista, tem que ficar nesse tal de Instagram... Tenho nada desse negócio não", disse.