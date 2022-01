Fausto Silva, o Faustão - Reprodução/YouTube

Publicado 12/01/2022

Rio - Fausto Silva, de 71 anos, abriu o jogo sobre o que pensa em relação à saída repentina da Rede Globo em meados de 2021, sem ter direito a se despedir na telinha. Em entrevista ao podcast "Rap 77", do youtuber Júnior Coimbra, Faustão ainda falou sobre a estreia na Band, que tem data marcada para o dia 17 de janeiro.

“(A saída) é uma coisa normal. Não posso falar nada. Fiquei num lugar por 33 anos. Fui muito feliz lá. Consegui trabalhar com gente como o Boni, foi o melhor presente que a vida me deu. Daniel Filho, Carlos Manga, Paulo Ubiratan… Trabalhei com gente que fez a televisão brasileira durante 33 anos”, contou.



O apresentador ainda disse entender o motivo da Globo tê-lo tirado do ar repentinamente e sem despedidas já que a notícia de que ele voltaria para a Band se tornou pública antes do fim do contrato com a emissora da família Marinho. “A partir do momento que eu me antecipei em dizer que ia voltar para a Band, é claro que eles não iam me deixar na vitrine. Não tem problema nenhum. Página virada e olhar para a frente”, afirmou.



Faustão, que estreia seu novo programa diário na próxima segunda-feira (17), às 20h30, ainda explicou o que motivou o retorno a Band, emissora que o projetou nacionalmente. “Eles precisavam de uma programação. Falei ‘olha, eu, depois de velho, vão me inventar essa história’. Eu estava numa praia que era a minha praia há bastante tempo, que era o domingo”, explicou.

“Para fazer o mesmo tipo de programa, não vale a pena. Vamos tentar fazer um programa diferente por dia. E é o que a gente vai tentar fazer. E, principalmente, levar alegria e otimismo”, assegurou Faustão, que vai comandar mais de dez horas semanais de programa ao vivo.

João Guilherme

No podcast, Faustão também falou sobre o fato de seu filho João Guilherme estrear como co-apresentador de seu programa na Band.

""Ele vai fazer 18 agora. Ele começou: 'tem nem contrato ainda?'. Seu contrato vai ser por hora. Não pode dar moleza. Jeito ele tem, não iria expor meu filho se não tivesse condição. Tem cobrança e maldade. Filho de cantor tem que cantar melhor que o pai", afirmou o apresentador, que além de João Guilherme, Faustão também é pai de Lara, de 24, e Rodrigo, de 13.

Faustão ainda comentou que as redes sociais exercem uma grande pressão sobre as pessoas públicas. "Tenho consciência que tenho uma carreira bem longa, mas não me levo a sério. Tem que levar a sério, mas não pode ficar escravo disso. Tem gente que fica em capa de revista, tem que ficar nesse tal de Instagram... Tenho nada desse negócio não", disse.