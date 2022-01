Mallu Galli - Globo/Rafael Campos

Mallu GalliGlobo/Rafael Campos

Publicado 14/01/2022 12:30 | Atualizado 14/01/2022 12:34

Rio - Os atores Malu Galli, Antonio Calloni e Alexandra Richter testaram positivo para covid-19 e foram afastados das gravações da novela "Além da Ilusão", que deve estrear ainda este ano na Rede Globo. Larissa Manoela e Rafael Vitti, que são os protagonistas da trama, não foram infectados.

E comunicado enviado ao DIA, a Rede Globo se pronunciou. "Assim como todas as empresas, a Globo está acompanhando diariamente a evolução da nova variante da covid, atuando de maneira criteriosa e tomando medidas necessárias, tendo a segurança e a saúde de todos como prioridade sempre. Sobre as gravações das novelas, seguem respeitando todos os protocolos de segurança, que garantiram a segurança dos funcionários e evitaram transmissões no exercício das funções e no ambiente da empresa", diz a nota.