Ivete Sangalo comanda a segunda temporada do ’The Masked Singer’Mauricio Fidalgo / TV Globo

Publicado 23/01/2022 08:00

Rio - Ivete Sangalo comanda a partir de hoje, às 15h45, a segunda temporada do reality show musical “The Masked Singer”, da TV Globo. A baiana de 49 anos leva seu talento e espontaneidade agora para as tardes de domingo, um dos horários mais concorridos da televisão brasileira. O carisma de Ivete na apresentação de programas de TV não é novidade para ninguém. Ela comandou por cinco anos o “Estação Globo”; apresentou, em 2020, o “Música Boa Ao Vivo”, no Multishow; esteve à frente de duas temporadas do “Superbonita”, do GNT, entre outros.

“Eu sou uma telespectadora do domingo, a vida inteira me reuni com minha família em frente à televisão nesse dia, que a gente reservava para ficar mais em casa, conversando, se divertindo. Eu estou muito feliz, primeiro por estar à frente de um programa dessa grandeza, com esse alcance, mas, acima de tudo, agora, principalmente, com esse horário. Eu nunca imaginei que seria uma apresentadora de programa de domingo”, comemora Ivete, que está ansiosa para ver a reação das crianças.



“O fato de ser no horário da tarde traz um alcance para as crianças, e isso me dá uma energia redobrada. Eu penso nos meus filhos assistindo ao programa, penso nos filhos dos meus amigos e em um monte de crianças que gostam do 'The Masked Singer'. Eu acho que o grande barato é levar para as pessoas em casa uma leveza nesses tempos tão complicados para nós, algo que nos tire dessa realidade e nos leve para um mundo de fantasia, que é o que está acontecendo”.



No “The Masked Singer”, personalidades mascaradas cantam no palco enquanto o público e os jurados têm que tentar adivinhar quem está por trás das máscaras. Assim como aconteceu na primeira temporada, Ivete garante não saber quem são os artistas desta nova edição do programa.



“E que graça teria eu saber de todos os mascarados, se eu posso vivenciar com a plateia, emocionalmente, o mesmo caminho que eles? Que delícia não saber quem são. Eu seguro essa vontade e mato a minha curiosidade junto ao público. Gosto de ajudar a achar as pistas e fazer desta festa um grande bolão da família brasileira”, explica.



A primeira edição do "The Masked Singer" foi um grande sucesso de audiência. Para Ivete, a resposta dos telespectadores foi muito além do esperado. "A maneira como o público se envolveu foi tão forte, tão intenso. Temos muitas novidades, acréscimos deliciosos. Os jurados, que são um show à parte… porque além dos espetáculos, têm as opiniões, a diversão, a alegria”, analisa a apresentadora, que comemora a chegada de Tatá Werneck e Priscilla Alcântara ao grupo formado por Rodrigo Lombardi, Taís Araújo e Eduardo Sterblitch.

Tatá substituirá Simone Mendes no corpo de jurados e Priscilla comandará as entrevistas nos bastidores, cargo antes ocupado por Camilla de Lucas. “Nós temos uma nova jurada que é amada por todos, que é uma grande humorista, uma grande atriz, uma comunicadora nata, minha amiga querida, divertidíssima, criativa, que se encaixa lindamente dentro da proposta, que é a Tatá Werneck, que dispensa apresentações. A Priscilla, além de ser uma grande cantora, ela também tem uma alma de comunicadora. Ela é falante, inteligente, tem um poder... É muito fluido para ela, muito tranquilo comunicar”.



As fantasias usadas pelos participantes são um show à parte. Ivete explica que a intenção é homenagear a cultura brasileira. “As fantasias todas estão dentro do que nos reúne nesse país; o Brasil é um país continental, diverso culturalmente. O que não nos falta é argumento para homenagear culturalmente o nosso país com o figurino. Isso é um critério do formato brasileiro, do nosso programa”, finaliza.