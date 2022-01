Camila Queiroz e Maisa nas filmagens da nova série da Netflix, 'De Volta aos 15' - Reprodução/Instagram

Camila Queiroz e Maisa nas filmagens da nova série da Netflix, 'De Volta aos 15'Reprodução/Instagram

Publicado 31/01/2022 17:04

Rio - A Netflix divulgou, nesta segunda-feira (31), o primeiro trailer da série "De Volta aos 15", estrelada por Maisa e Camila Queiroz. A produção original chega à plataforma de streaming no dia 25 de fevereiro e traz a dupla dividindo o papel da protagonista Anita em trama que se passa entre os dias atuais e o ano de 2006.

Ao som de "Admirável chip novo", de Pitty, a prévia da atração adianta um pouco da série que estará recheada de surpresas, confusões e nostalgia. Incluindo um capítulo fimado em Paris , o drama juvenil terá Maisa na pele da Anita de 15 anos, com o sonho de deixar sua cidade no interior de Minas Gerais. Já Camila Queiroz dá vida à protagonista com 30 anos, levando uma vida frustrada em São Paulo.

"De Volta aos 15" é a primeira ficção estrelada por Camila Queiroz desde que a atriz encerrou de forma polêmica seu contrato com a TV Globo no meio das gravações de "Verdades Secretas 2". Acusada pela emissora carioca de exigir demandas inaceitáveis, a artista se defendeu afirmando que seus pedidos "em nada fogem de padrões de contratos com artistas ou outros profissionais que buscam ter uma organização de seu desenvolvimento".

