Publicado 10/02/2022 15:46 | Atualizado 10/02/2022 15:49

Rio - Depois de Anitta encontrar um novo romance em um quadro do "Domingão com o Huck" , chegou a vez de Gil do Vigor sair à procura de um namorado na televisão. No "Mais Você" desta quinta-feira (10), Ana Maria Braga anunciou que estão abertas as inscrições para participar do quadro "Solteiros Online", em que o ex-BBB conhecerá seus pretendentes.

"Eu topo tudo!", avisou o influenciador ao ser convidado pela apresentadora para participar da atração. Em seguida, Gil teve a chance de "vender seu currículo" para os rapazes que se inscreverem: "Gostaria de convidar você que quer um amor verdadeiro, um homem romântico, apaixonado, que sabe o que quer, luta, batalha, passou por vários paredões, faz PhD na Califórnia... Tem que falar bastante pra convencer os homens", brincou o ex-brother.

Gilberto ainda ostentou seu conhecimento em Economia para conquistar os interessados em participar do quadro: "Com você, a inflação nunca vai acontecer. A taxa de juros será sempre baixa. Apenas os investimentos que estarão altos, para que a gente possa crescer juntos. Comigo o seu PIB e seu investimento valem à pena", finalizou.

As inscrições para o "Solteiros Online com Gil do Vigor" podem ser feitas na página oficial do "Mais Você" no site do Gshow. Os candidatos devem preencher uma ficha com informações pessoais, fotos e o motivo de querer participar do programa.

Confira o anúncio: