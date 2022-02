Flávio Fachel chora durante cobertura ao vivo da tragédia de Petrópolis - Reprodução

Flávio Fachel chora durante cobertura ao vivo da tragédia de PetrópolisReprodução

Publicado 17/02/2022 12:44 | Atualizado 17/02/2022 13:25

Rio - Com a cobertura das chuvas em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, a TV Globo alterou a sua grade de programação no Rio de Janeiro, na quarta-feira, e registrou a melhor audiência pela manhã desde agosto de 2021, quando aconteciam os Jogos de Tóquio.

fotogaleria

Segundo dados prévios do Rio de Janeiro, a emissora registrou 14 pontos e 47% de participação na faixa matutina, de 6h ao meio-dia, recorde da faixa desde agosto e recorde às quartas-feiras desde maio de 2021 (cobertura da morte de Paulo Gustavo), um crescimento de +3 pontos (+27%) de audiência no comparativo com as quatro quartas-feiras anteriores.



O bom resultado foi puxado pelo "Bom Dia Rio" e "Bom Dia Brasil". Em seguida, a TV Globo mudou sua programação no Rio e suspendeu a exibição do "Mais Você" e o "Encontro", na quarta, entrando com uma cobertura especial da tragédia na região serrana de 9h29 às 12h45, entregando direto para o "RJ1".

Além das equipes deslocadas para a região serrana, os telejornais locais da TV Globo passarão a ser ancorados de Petrópolis. Diretos do local, Ana Luiza Guimarães apresenta o ‘RJ2’ e, nesta quinta, Flavio Fachel ancora o ‘Bom Dia Rio’ e Mariana Gross, o ‘RJ1’.