Casimiro deixa o SBT após três anos na emissoraReprodução

Publicado 18/02/2022 09:27

Rio - O streamer Casimiro rescindiu seu contrato com o SBT e deixou a emissora de Silvio Santos após três anos na casa. Fenômeno na Twitch, plataforma de transmissões ao vivo, Casimiro já chegou a ter 600 mil espectadores simultâneos em uma de suas lives. Ele deixou a emissora para se dedicar melhor ao seu trabalho na internet.

De acordo com o "Notícias da TV", a rescisão aconteceu de forma amigável, na casa de Casimiro, no Rio. O streamer tem as portas abertas para voltar ao SBT quando desejar. Diego Sangermano, diretor do SBT no Rio, presenteou Casimiro com uma camisa do Taubaté, clube do interior paulista do qual o executivo é torcedor.

Casimiro estava no SBT desde 2019 quando foi contratado para o programa "SBT Sports Rio", comandado por Fernanda Maia, na hora do almoço. Pedro Certezas, seu parceiro, segue no SBT e também no programa esportivo. Em paralelo, Casimiro trabalhou na TNT Sports. Seu contrato por lá termina em março, mas a renovação já está sendo negociada.

"As lives têm tomado muito tempo da minha vida. Elas se estendem até 6h,6h30 e, na sequência, tenho que ir para o SBT. Não estava saudável", disse Casimiro ao "Notícias da TV" no mês passado.