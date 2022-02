Matias (Antonio Calloni), Elisa (Larissa Manoela) e Davi (Rafael Vitti) - fotos globo

Publicado 22/02/2022 17:37

Rio - O novela 'Além da Ilusão' segue registrando bons indíces de audiência. Em sua segunda semana de exibição, o folhetim que ocupa a faixa das 18h registrou 19 pontos de audiência e 36% de participação no Painel Nacional de Televisão (PNT). Os dados representam um aumento de 12% de audiência e 2 pontos a mais de participação em relação à média da semana de estreia.

No Rio de Janeiro, a novela que marca a estreia de Larissa Manoela como protagonista na TV Globo registrou 22 pontos de audiência e 41% de participação, com 2 pontos acima em participação, enquanto a audiência se manteve estável. Enquanto isso, em São Paulo, a trama de Alessandra Poggi marcou 17 pontos de audiência e 33% de participação, tendo um aumento de 6% na audiência e mais 3 pontos de participação.

Em entrevista ao Larissa Manoela celebrou a estreia da novela em que dá vida às irmãs Elisa, na primeira fase, e Isadora. "É um prazer estar nessa novela e falar sobre o amor. Esse é o tema principal da história. É um amor à primeira vista, uma coisa que pouco se vê entre os jovens da nossa geração. É algo que a gente quer resgatar. A gente quer que as pessoas consigam se identificar com esses personagens, com o amor verdadeiro, essa coisa que pulsa, que falta o ar, que causa borboletas no estômago", declarou.