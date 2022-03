Celso Portiolli no 'Domingo Legal' - Reprodução/SBT

Rio - Celso Portiolli, de 54 anos, voltou a comandar o "Domingo Legal", ao vivo, neste final de semana. Desde dezembro do ano passado, quando o apresentador revelou luta contra o câncer na bexiga, o programa do SBT estava com exibições gravadas para que ele pudesse prosseguir com o tratamento.

Já na abertura, ele fez questão de mostrar que estava feliz por voltar a apresentar o programa ao vivo. "Alô, Brasil. Estamos de volta, ao vivo, para todo o país. Bem-vindos ao programa que vai deixar o seu domingo ainda mais legal. A nossa missão qual é? Levar alegria até a sua casa, para a sua família", disse o apresentador antes de convidar os participantes do Passa ou Repassa do dia.

Neste domingo, o quadro que de perguntas e repostas recebeu o elenco do "Bake Off Brasil", que estreou na noite deste sábado no SBT. No programa, ele comentou que passou a beber mais água após a descoberta da doença e mandou abraços a amigos que enviaram apoio durante o tratamento, como Fausto Silva e Luciana Cardoso.

Diagnóstico e tratamento

No final de dezembro, Celso revelou que foi diagnosticado com um câncer na bexiga. Na ocasião, ele contou que já havia passado por uma cirurgia e que está otimista em sua recuperação. "Fiz um procedimento endoscópico para a retirada de um pólipo da bexiga, único e pequeno. Vou fazer um tratamento, imunoterapia chamada BGC. Chance de cura próxima de 100% e durante meu tratamento, vida absolutamente normal, fazendo o que sempre fiz", disse o apresentador. "Estou otimista e com muita fé em Deus que tudo já 'deu' certo!", completou.