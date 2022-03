Ana Maria Braga apresenta o Mais Você usando um cordão de cenoura - reprodução da TV Globo

Publicado 14/03/2022 10:00 | Atualizado 14/03/2022 10:36

Rio - Ana Maria Braga seguiu uma velha tradição no 'Mais Você', da TV Globo, nesta segunda-feira. Quando os preços dos alimentos sobem, a apresentadora protesta na atração! Desta vez, a loira usou um colar feito de cenouras e criticou o valor do legume.

"Começo a semana ostentando esse acessório caríssimo, porque se você imaginar o que está acontecendo no país, depois dos aumentos de gás de cozinha e da gasolina, hoje, é a cenoura que está fazendo a gente levar um susto na feira ou no mercado. Esse colar de cenoura já está valendo uma fortuna, porque o quilo está batendo uns R$15 reais", comentou Ana, que mostrou uma bandeja com 2kg de cenoura e reclamou: "Essa bandejinha tem 2kg de cenoura. Sabe quanto custou? Quase 30 reais. É ou não é um roubo?".

Essa não é a primeira vez que Ana Maria Braga usa um colar feito com alimentos em rede nacional. Em 2013, a apresentadora apareceu com o acessório pela primeira vez, para protestar pelo preço alto da hortaliça. Em 2015, ela usou um colar de cebola. Um ano depois, a 'joia' era feita de alho. Ano passado, ela usou um cordão em que tomates eram a 'estrela' do look.

