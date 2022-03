Vitória Strada - reprodução da TV Globo

Vitória Stradareprodução da TV Globo

Publicado 22/03/2022 13:03

Rio - Vitória Strada é mais uma participante confirmada no elenco do 'Dança dos Famosos', que estreia dia 27 de março no 'Domingão com Huck', da TV Globo. A novidade foi anunciada no 'Encontro com Fátima Bernardes, nesta terça-feira. Na atração, a atriz comemorou sua participação no quadro.

fotogaleria

"Tem alguns anos já que sou chamada para fazer parte do 'Dança', mas acabava entrando em outro projeto e não podia ir. Era uma expectativa minha, em algum momento, ter esse desafio na minha vida, então fiquei muito feliz que agora deu certo", disse a noiva de Marcella Rica.

Pra a Vitória, a experiência no 'Dança' não será fácil. "Você não vai se especializando em um ritmo só e ensaiando três meses. Não, você aprende um ritmo que nunca dançou na vida durante quatro dias. É muito difícil", comentou ela, que destacou: "Assim, elasticidade? Temos. Eu vou chegar para a professora e dizer: é isso que eu sei fazer. Porém, tango, samba, todos os outros ritmos, é tudo muito novo para mim, então vai ser um desafio enorme, mas também quero me divertir e encarar isso com muita dedicação."