Publicado 22/03/2022 12:45 | Atualizado 22/03/2022 12:54

Rio - Ana Maria Braga voltou a protestar contra a alta dos preços no 'Mais Você', da TV Gobo. Nesta terça-feira, a apresentadora surgiu com um acessório inusitado na atração: uma bolsa em formato de botijão de gás, escrito "Ouro 18K". A loira desabafou ao falar sobre a dificuldade que as pessoas estão tendo para comprar o produto devido o valor.

"Essa guerra lá do outro lado do mundo afeta o nosso bolso aqui. Tá valendo ouro [o botijão]. A dona de casa sabe bem disso. Vamos combinar que tá caro. Tão caro que tem gente parcelando a compra do botijão a prestações a perder de vista. Não tá fácil", refletiu Ana Maria.